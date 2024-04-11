NBA／布里吉斯賽前向球迷道歉 籃網本季主場最終戰退暴龍
籃網隊本季確定無緣附加賽，今天面對暴龍是本季主場最終戰，主將布里吉斯（Mikal Bridges）賽前向全場球迷致歉，強調下賽季會捲土重來。
籃網開季打出13勝10敗佳績，但之後戰績只有19勝38敗，期間主帥馮恩（Jacque Vaughn）下台，西蒙斯（Ben Simmons）也再度因傷賽季報銷。
不過籃網本季最後4場主場賽事，仍有3場門票售罄，布里吉斯賽前向現場球迷道歉，「我代表隊友和籃網球團感謝你們今年的到來，我知道這是艱難的一年，但感謝你們和我們在一起，我們明年會回來。」
籃網終場以106：102擊敗暴龍，為本季最後一次主場畫下美好句點。湯瑪斯（Cam Thomas）攻下23分，施羅德（Dennis Schroder）21分9助攻7籃板，布里吉斯只得11分。暴龍則以奎克利（Immanuel Quickley）32分9助攻7籃板表現最佳。
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