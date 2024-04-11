NBA／兩大人氣球隊確定要打附加賽 歐尼爾：勇士會贏湖人
太陽今天以121：108擊敗快艇後，人氣球隊湖人和勇士都確定要打附加賽，傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）近日在節目上表示，看好勇士成為季後賽黑馬。
歐尼爾在自家節目與另一位主持人談到，哪隊會是今年季後賽黑馬，歐尼爾表示，「勇士隊。如果他們在附加賽對上湖人，他們會贏。」歐尼爾還認為，勇士可能擊敗雷霆或灰狼等強隊。
歐尼爾強調勇士要靠湯普森（Klay Thompson）贏，而不是柯瑞（Steph Curry），「每個人都會做他們能做的事，但如果你給湯普森2場比賽爆發，以我對他的了解和尊重，他可不是懦夫。」
湯普森本季出賽75場，平均得到17.7分，三分球命中率38.6%，與過去幾季相比下滑不少，但他近5戰場均23.6分，三分命中率高達44%，有逐漸恢復過去身手的跡象。湖人和勇士分別暫居西區第9和第10，如果最終排名是這樣，兩隊將在附加賽進行生死戰。
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