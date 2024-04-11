NBA／西區龍頭爭霸戰！金塊約柯奇狂砍41分擒殺灰狼

金塊與灰狼上演西區龍頭之爭，戰況膠著到第四節中段，灰狼陷入近3分鐘得分乾旱，金塊趁勢將分差拉開，以116：107贏球。金塊贏球後站上西區第1，領先灰狼和雷霆1場勝差。

本場比賽戰況相當激烈，上半場打完灰狼只領先3分，第三節灰狼愛德華（Anthony Edwards）和金塊約柯奇（Nikola Jokic）都砍進15分，三節打完金塊反而領先3分。

末節8分半鐘起，灰狼陷入3分鐘進攻低潮，金塊打出9：0攻勢，隨後一路壓制灰狼，最後2分45秒金塊領先16分，灰狼換上板凳球員放棄比賽。

約柯奇全場20投16中，狂砍41分11籃板7助攻，穆雷（Jamal Murray）20分6助攻，波特（Michael Porter Jr.）攻下18分8籃板。灰狼方面，愛德華砍進全隊最高25分，戈貝爾（Rudy Gobert）13分15籃板，康利（Mike Conley）有19分。

金塊贏球後56勝24敗，暫居西區第1。灰狼與雷霆都是55勝25敗，本季雙方對戰2勝2敗，且分區戰績都是12勝4敗，接著比對陣西區球隊戰績，灰狼37勝14敗優於雷霆35勝16敗，因此灰狼暫居第2。