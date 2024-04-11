NBA／前國王球員入獄！遭指控強姦、性侵及性虐待等罪
據美媒「Fox Sports」報導，前NBA球員麥克藍莫（Ben McLemore）在美國俄勒岡州遭逮捕入獄，被指控犯下一級強姦罪、一級性侵罪及兩項二級性虐待罪。
現年31歲的麥克藍莫在2013年第7順位被國王隊選中，因投籃動作漂亮，曾被譽為是下一個艾倫（Ray Allen）。不過他職業生涯發展不順，效力過國王、灰熊、火箭、湖人及拓荒者，總共出賽556場，平均9.0分2.3籃板，三分球命中率36.3%。
麥克藍莫最後一次在NBA出賽是2022年4月11日對爵士，他去年曾轉戰中國CBA山東隊，本季效力過3支歐洲職業球隊，出賽28場，平均得到12.3分2.8助攻。
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