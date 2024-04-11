NBA／「再不換腎就會死」 前灌籃王羅賓森坦言病況不容樂觀
3屆NBA灌籃王得主「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）飽受腎衰竭病情所苦，和病魔奮戰已經長達數年，而他在近期受訪時坦言病況並不理想，目前正在積極尋求換腎，若沒有遇到轉機恐命不久矣。
羅賓森曾效力尼克、公牛、塞爾蒂克等隊，留下場均11分3助攻2.3籃板的成績，他的身高僅175公分，卻以超絕彈跳力榮獲3屆灌籃大賽桂冠，他於2015-16年賽季加盟鵜鶘隊後就沒有再NBA出賽過。
羅賓森在2022年宣佈正在接受腎衰竭的治療，「我目前正在接受腎衰竭的治療，過去4年我一直在與它鬥爭。我現在分享這些是因為我想為那些患病遇到困難的人發聲，並且提醒大家要更加注意健康。」
在向外界告知患病的2年後，羅賓森近日受訪中承認，如果沒辦法換腎「應該活不了多久」，過去幾年一直尋找腎臟，隨著病情越來越不樂觀，現在只要沒有透析機，最多就只能活一至兩周時間，他沮喪地說：「我知道我活不了多久了，所以我只想盡可能充分利用它。」
不過羅賓森也樂觀表示，自己很慶幸身體能接受透析療程，雖然過程可能會帶來大量的嘔吐與不適，導致他常常向醫院報導，但至少還能夠存活下去，「我每個禮拜工作3天、每次4小時，它們給了我許多幫助，這就是我現在的生活方式。」
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