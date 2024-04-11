NBA／若暴龍波特參與運動博弈屬實？席佛：可能被終身禁賽
暴龍隊波特（Jontay Porter）日前被發現個人比賽數據，與運動博弈有關聯，遭聯盟調查。NBA總裁席佛（Adam Silver）今天在球隊老闆會議中表示，波特可能被聯盟終身禁賽。
波特被指控的內容是參與運動博弈邊注，指除基本比分盤外，其他不涉及比賽勝負項目，例如球員是否能達成某數據，席佛直言波特的行為若屬實，在聯盟中算重罪。
席佛強調，「我能做的最極端選擇是禁止他打NBA，這是我在這件事情上有的最高權力。因為在這個聯盟中，我認為沒有比球員直接參與運動博弈更嚴重的事，調查仍在進行中，但後果可能非常嚴重。」
據先前報導，1月26日暴龍對快艇時，關於波特數據的投注增加不少，投注項目是5.5分4.5籃板1.5助攻，命中0.5顆三分球，結果波特因眼睛受傷提前離場，只拿3籃板1助攻。3月20日暴龍對國王，投注項目是7.5分5.5籃板，波特只打3分鐘就因病退場，留下0分2籃板數據，有外媒報導指出，這兩場波特的數據都是當天投注最賺錢項目。
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