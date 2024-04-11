NBA／公鹿字母哥比目魚肌拉傷歸期未定 里拉德分享經驗

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天在沒有碰撞的情況下傷退，球團今天宣布他的傷勢為左比目魚肌拉傷，例行賽最後3場不會上場。

安戴托昆波賽後接受核磁共振檢查，確定傷勢為左比目魚肌拉傷，球團沒有提供任何歸隊時程表，只說缺席剩餘3場例行賽，會接受日常治療和評估。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）被問到是否期待安戴托昆波季後賽歸隊，他回應，「是的，但我不知道，只是希望。」本季公鹿沒有安戴托昆波時，戰績3勝3敗，瑞佛斯表示，「還是要打球，球員們必須上場，希望他們能保持健康。」

公鹿球星里拉德（Damian Lillard）上季效力拓荒者時，也因比目魚肌拉傷缺陣2周，他分享過來人經驗，「這真的痛死了，所以安戴托昆波的反應很正常，當我受傷時走路都會痛，我的肌肉沒辦法承受，是一種奇怪的感覺。」