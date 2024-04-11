NBA／飆26顆三分球 勇士轟倒湖人

NBA西區附加賽席次昨激烈卡位戰，勇士隊在客場對湖人隊之戰，全場三分球出手41次命中26球，創下史上三分球出手40次以上最高命中率，以134：120獲勝，保住爭奪西區第7、8名的曙光。

西區排名第9、10名的湖人和勇士交鋒，原被認為會有激烈拉鋸戰，不過勇士開賽就展現外線砲火，首節投進5顆三分球，格林罕見進兩顆，為這場關鍵戰役定下贏球基調。

勇士最多領先18分，最終就靠全場猛轟26顆三分球，以14分差距輕取湖人，將兩隊勝差縮小到僅剩半場；勇士離昨輸球的國王、太陽隊分別只1場和2場勝差，且在賽季最後3場比賽，將碰上本賽季對戰還不曾輸過的爵士、拓荒者，有機會以第7或第8名晉級附加賽。

過去幾年勇士在此刻都已開始備戰季後賽，今年還在打拚附加賽，昨拿下23分、8助攻、7籃板的主控柯瑞坦言，球隊狀況確實不同，「我們已經不是以前的勇士，但值得開心的是，至少還有一些比賽可以打。」