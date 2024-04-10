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NBA／勇士6成外線命中率滅湖人創紀錄 眾將瞄準西區老八

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊湯普森。 路透
勇士隊湯普森。 路透

勇士湖人正在爭奪附加賽排名，今天兩隊正面交鋒，勇士以134：120拿下勝利。根據ESPN統計，勇士單場三分球命中率63.4%創聯盟歷史新高（至少出手40次）。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）歸隊，但戴維斯（Anthony Davis）因病缺陣。勇士靠著精準外線，一路壓制湖人。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時說，「我不認為我們打得好，但投進了100萬顆三分球。很多回合我們被完全守住，且打得很亂，但球一直進，這太瘋狂了。」

勇士贏球後戰績44勝35敗，落後第8的國王1場，第9的湖人則是0.5場，仍有機會提高附加賽排名。勇士眾將都將目標放在西區第8，勇士小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也發表看法，「聯盟任何球隊都希望拿第8種子而不是第9，因為會得到兩次機會。坦白說我們客場打得比主場好，所以如果我們拿到第8種子，我認為能在客場擊敗第7種子。」

熱火去年上演老八傳奇，打到總冠軍賽才輸給金塊，老將湯普森（Klay Thompson）坦言有被激勵到，「我們從去年的熱火得到很多動力，他們不得不打兩場附加賽，卻一路殺進總冠軍賽。我認為我們有能力打出這種比賽，無論發生什麼都會做好準備，我們知道這是能做到的。」

Klay Thompson Steve Kerr 勇士 湖人

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