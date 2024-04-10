NBA／溫班亞瑪站著不動就守住3人快攻 灰熊小將曝垃圾話內容
馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）新秀賽季就展現防守統治力，本季場均3.6阻攻暫居聯盟第一，今天馬刺與灰熊交手，灰熊一波3打1快攻，溫班亞瑪站著不動就化解掉。
溫班亞瑪擁有敏捷移動力，加上超長臂展，成為不少球員的噩夢，灰熊在比賽第三節獲得3打1快攻機會，溫班亞瑪只是站在籃下，就讓這3名球員猶豫不決，最後只能把球傳到底線，其他馬刺球員也回防，灰熊錯失這波快攻機會。
馬刺終場以102：89擊敗灰熊，溫班亞瑪得到18分7籃板6助攻，還有7次阻攻。灰熊全場104投36中，命中率僅34.6%。
灰熊小將G.傑克森（GG Jackson）也分享溫班亞瑪的垃圾話內容，「他太高了，所以當他在說垃圾話時，聽起來像說悄悄話。他防守時會說，『快退回去，走啊你害怕了！』」
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