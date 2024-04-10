NBA／預約年度最糗！公牛克雷格自拋自扣變雙人灌籃放槍
公牛今天在主場以117：128不敵尼克，比賽中出現搞笑一幕，公牛前鋒克雷格（Torrey Craig）快攻時打算自拋自扣，沒想到後方的佐蒙德（Andre Drummond）會錯意，以為是空中接力灌籃，兩人相撞後沒有得分。
事情發生在第二節，佐蒙德抄球成功，克雷格撿到球後持球推進，在罰球線前將球拋向籃板，沒想到克雷格和佐蒙德同時起跳相撞，不只沒得分，球權還被搶走，佐蒙德回防時還扭傷腳踝，提前退場。
公牛總教練多諾萬（Billy Donovan）也馬上喊暫停表達不滿，他受訪時強調，「這真的很令人失望。」克雷格則解釋，「我當時只是想創造一些樂趣。」
尼克最終以11分之差擊敗公牛，布朗森（Jalen Brunson）全場砍進45分8助攻，哈特（Josh Hart）17分13籃板7助攻，阿努諾比（OG Anunoby）砍進24分，本季他代表尼克出賽，戰績17勝3敗。而尼克贏球後戰績是47勝32敗排東區第三，落後第二的公鹿1場，還是有機會搶下東區第二種子。
公牛方面，德羅展（DeMar DeRozan）拿到34分6助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）攻進26分，懷特（Coby White）則是24分6助攻。
2023-24 NBA即時比分
▪愛德華生涯新高51分 灰狼逆轉巫師返西區第一！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言