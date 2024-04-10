快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／灰狼愛德華飆生涯新高51分退巫師 曝教頭2天前叫他贏

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華。 路透
愛德華。 路透

灰狼今天在主場迎戰東區弱隊巫師，首節打完落後18分，但「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）狂砍生涯新高51分，帶隊以130：121逆轉勝。

巫師首節外線13投9中，單節轟進44分，反觀灰狼靠愛德華孤軍奮戰拿13分，陷入18分落後。第二節巫師進攻火力減緩，灰狼亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）貢獻14分，幫助球隊半場打完只落後10分。

第三節愛德華獨得17分帶隊逆轉，灰狼末節再打出12：0攻勢奠定勝基。愛德華全場29投17中，得到51分6籃板7助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）19分16籃板，亞歷山大-華克貢獻23分。巫師方面，基斯佩特（Corey Kispert）砍進全隊最高的25分，波爾（Jordan Poole）拿到24分6助攻。

愛德華賽後稱讚總教練芬奇（Chris Finch）讓他面對巫師時保持專注，「兩天前芬奇把我叫進辦公室，他說，『看，我們這場要打巫師，需要贏下它，準備好比賽，不能把它當作其他種比賽。』」

灰狼目前與金塊都是55勝24敗，本季前3次交手灰狼拿下2勝，明天兩隊將再度正面交鋒，對此愛德華表示，「不用我說這場有多重要，大家都知道。」

Anthony Edwards 巫師 灰狼 金塊

相關新聞

NBA／詹姆斯33分無用 勇士26記三分彈命中率破6成轟垮湖人

確定取得附加賽資格的勇士隊和湖人隊今天正面對決，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸，但少了禁區...

NBA／快艇少雙星竟一度領先37分 太陽黯淡爭季後賽門票告急

快艇隊今天在兩大球星雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）缺陣下作客太陽隊主場，上半場就...

NBA／灰狼愛德華飆生涯新高51分退巫師 曝教頭2天前叫他贏

灰狼今天在主場迎戰東區弱隊巫師，首節打完落後18分，但「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）狂砍生涯新高51分，帶隊以130：121逆轉勝。 巫師首節外線13投9中，單節轟進44分，反

NBA／唐西奇創獨行俠隊史單季得分紀錄 基德：未來場均40分

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天狂砍39分12籃板10助攻，帶隊以130：104輕取黃蜂，收下近17戰第15勝，本季唐西奇已攻下2341分，超越阿吉雷（Mark Aguirre）1983

NBA／快艇開局35：4攻勢毛骨悚然！太陽布克：沒做好準備

太陽今天主場迎戰快艇，開局被打出4：35攻勢，第二節最多落後達37分，儘管下半場展開大反撲，一度追到7分差，終場仍以92：105輸球。由於鵜鶘擊敗拓荒者，太陽跌落至西區第7，落後鵜鶘1場勝差。

NBA／預約年度最糗！公牛克雷格自拋自扣變雙人灌籃放槍

公牛今天在主場以117：128不敵尼克，比賽中出現搞笑一幕，公牛前鋒克雷格（Torrey Craig）快攻時打算自拋自扣，沒想到後方的佐蒙德（Andre Drummond）會錯意，以為是空中接力灌籃，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。