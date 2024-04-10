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NBA／灰狼愛德華飆生涯新高51分退巫師 曝教頭2天前叫他贏
灰狼今天在主場迎戰東區弱隊巫師，首節打完落後18分，但「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）狂砍生涯新高51分，帶隊以130：121逆轉勝。
巫師首節外線13投9中，單節轟進44分，反觀灰狼靠愛德華孤軍奮戰拿13分，陷入18分落後。第二節巫師進攻火力減緩，灰狼亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）貢獻14分，幫助球隊半場打完只落後10分。
第三節愛德華獨得17分帶隊逆轉，灰狼末節再打出12：0攻勢奠定勝基。愛德華全場29投17中，得到51分6籃板7助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）19分16籃板，亞歷山大-華克貢獻23分。巫師方面，基斯佩特（Corey Kispert）砍進全隊最高的25分，波爾（Jordan Poole）拿到24分6助攻。
愛德華賽後稱讚總教練芬奇（Chris Finch）讓他面對巫師時保持專注，「兩天前芬奇把我叫進辦公室，他說，『看，我們這場要打巫師，需要贏下它，準備好比賽，不能把它當作其他種比賽。』」
灰狼目前與金塊都是55勝24敗，本季前3次交手灰狼拿下2勝，明天兩隊將再度正面交鋒，對此愛德華表示，「不用我說這場有多重要，大家都知道。」
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