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NBA／詹姆斯33分無用 勇士26記三分彈命中率破6成轟垮湖人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士外線火力全開，轟進本季新高26顆三分彈，包括柯瑞（Stephen Curry）6次外線嘗試都命中。 美聯社
勇士外線火力全開，轟進本季新高26顆三分彈，包括柯瑞（Stephen Curry）6次外線嘗試都命中。 美聯社

確定取得附加賽資格的勇士隊和湖人隊今天正面對決，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸，但少了禁區大將戴維斯（Anthony Davis），加上勇士外線火力全開，轟進本季新高26顆三分彈，包括柯瑞（Stephen Curry）6次外線嘗試都命中，以134：120轟下湖人。

戴維斯前一場面對灰狼隊時遭擊中臉部，今天開賽前1小時45分鐘球隊宣布戴維斯有頭痛、噁心症狀，無法出席今天的排名關鍵戰；好消息是對灰狼因病缺席的詹姆斯回歸。

勇士賽前43勝35敗排西區第10，湖人45勝34敗和國王隊相同，兩隊和勇士勝場只有差距1場半，今天對戰結果直接影響勝場差。勇士首節三分球10投7中，一度取得兩位數領先，湖人靠羅素（D'Angelo Russell）讀秒階段外線出手造成勇士庫明加（Jonathan Kuminga）犯規、3罰俱中，才將分數縮小到29：38。

湖人第二節外線維持火燙手感，先是維金斯（Andrew Wiggins）連飆2記三分彈，連第一節投進2記外線的格林（Draymond Green）第3次外線嘗試也空心破網，讓勇士領先擴大到53：41；湖人喊出暫停沒能止血，柯瑞投進勇士單節第5記三分球，讓打出一波11：0攻勢的勇士領先達58：41，半場也握有71：60領先。

勇士上半場三分球22投15中，命中率超過6成8，其中生涯三分球命中率3成2的格林5投5中讓人跌破眼鏡，柯瑞3次外線出手也全把握。

湖人第三節在丁威迪（Spencer Dinwiddie）外線破網下一度追到80：85，但勇士又靠柯瑞、湯普森帶動的外線攻勢拉開領先，帶著106：89優勢進入第四節。

第四節湖人前2分鐘就打出9：0強攻，差距回到個位數，不過保羅（Chris Paul ）和柯瑞又追加外線，穩住勇士領先，最終仍以134：120拿下勝利。

勇士隊史曾兩度投進27記三分彈，今天三節累積20球，第四節再追加6球，團隊41投26中，命中率超過6成3。

柯瑞三分球6投俱中轟下23分外帶8助攻，湯普森外線10投5中攻下27分，格林三分球7投5中拿15分還有10助攻6籃板；湖人以詹姆斯33分、11助攻最佳，里夫斯（Austin Reaves）22分。

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