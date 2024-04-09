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NBA／老鷹打附加賽好消息 楊恩參與訓練回歸倒數

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
老鷹楊恩已回歸訓練，近日有望復出。 法新社
老鷹楊恩已回歸訓練，近日有望復出。 法新社

老鷹隊當家球星楊恩（Trae Young）2月因左手手指韌帶斷裂動手術，已經缺陣一個半月，好消息是他獲准回歸訓練，且能進行對抗訓練，有望在附加賽前回歸，成老鷹爭奪季後賽門票一大利多。

楊恩是美國時間2月23日碰暴龍隊時傷到左手指，4天後動了手術；手術後經過6周，老鷹球團今天宣布，楊恩回歸倒數。

25歲的楊恩受傷前，51場出賽場均可貢獻26.4分，是老鷹「得分王」，另外有生涯新高10.8助攻；他成傷兵後，老鷹22場比賽戰績12勝10敗，目前36勝42敗戰績排東區第10，剛好搭上附加賽末班車。

老鷹例行賽還剩下4場，不過和目前東區第8的熱火隊已經有7場勝差，下周登場的附加賽已確定要和公牛隊先對決。

楊恩2018年選秀會進入NBA，生涯6個賽季都效力老鷹，目前404場比賽都是先發出賽，場均表現是25.6分、9.5助攻，本季外線命中率3成7，平均每場可為老鷹投進3.3記外線。

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