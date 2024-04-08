足球／企甲、木蘭聯賽新球季周末登場 台鋼瞄準5連霸
2024台灣企業甲級足球聯賽與2024木蘭足球聯賽今天聯合舉辦記者會，兩個聯賽加起來共13支球隊教練、球員出席，企甲霸主南市台鋼球員王睿表示，今年要挑戰企甲5連霸；同樣挑戰連霸的台中藍鯨也宣言，今年要踢出更好的球賽品質。
企甲本季8支球隊角逐冠軍，分別為南市台鋼、台灣石虎、台灣電力、台中FUTURO、新北航源、AC台北競技、銘傳大學和FC Vikings，8隊一共進行21輪的賽事，賽事將於本周末的14日開踢，一路戰到12月1日。
南市台鋼本土球員王睿說：「本季的目標是要挑戰企甲5連霸，並踢出更賞心悅目的足球。」
台灣石虎上季奪下第2名，總教練強木在表示，今年希望能夠踢出更好得成績，同樣目標挑戰冠軍。
過往台灣的強權台電，近幾年成績略有起伏，但今年在許多年輕球員加入後，實力較為前幾年更好，球員陳昭安說：「今年有許多年輕球員加入我們，陣容是這幾年最整齊，我們將努力為冠軍而戰。」
台中FUTURO在亞協盃寫下進入淘汰賽的歷史紀錄，本季沒有亞協盃的情況下，球隊可以更專心在企甲賽場上，陳庭揚說：「今年目標就是在企甲踢出好成績，目標冠軍。」
新北航源、銘傳大學、AC台北競技、FC Vikings同樣也都表達，本季企甲又是全新的開始，寄望能夠踢出好球，拿下每場比賽勝利。
木蘭聯賽本季有台中藍鯨、新北航源、台北熊讚、高雄先鋒、花蓮女足和戰神MARS參與，賽事從4月13日開踢，共進行15輪賽事，11月9日結束。挑戰連霸的台中藍鯨，由陣中泰國球員皮薩邁出席記者會，中文已經相當流利的她表示，今年台中藍鯨除了挑戰連霸外，更要將球賽品質踢得更好。
上個球季第二名的新北航源，由陣中日籍球員田中美和出席，她簡單明瞭表示，今年目標就是奪冠。
休賽季補強頗多的高雄先鋒，隊長曾雯婷出席記者會，表示除了踢出好看的球賽外，奪冠更是今年全隊一心的目標。
台北熊讚教練江佩玲表示，今年除了比去年進步外，目標是比去年進更多球。
記者會上花蓮女足因最近地震因素未能前來，但同樣表達今年球季團結一心、更進步。
戰神MARS楊小娟說：「我們有很多U20的年輕球員，相信我們能夠踢出不一樣的球風。」
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