NBA／替補出發成勇士最佳解答 庫明加：上場後就全力以赴

勇士隊今日在缺少當家球星柯瑞（Stephen Curry）下，以118比110擊敗爵士鎖定附加賽席次。先前膝蓋肌腱炎缺席6場比賽的庫明加（Jonathan Kuminga）回歸，替補出發拿下21分10籃板，總教練柯爾（Steve Kerr）也大讚他的表現。

「庫明加今晚打得很好，他看起來活力十足且強壯。我昨天看了他的訓練，他訓練的效果非常好。」柯爾說。

庫明加因傷缺陣前是球隊的先發小前鋒，但在他缺席期間，勇士隊取得了5勝1敗的成績。因此，教練柯爾決定讓庫明加此戰從替補出發。目前看來，勇士隊最佳的先發陣容似乎不包括庫明加，柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）組成後場，格林（Draymond Green）和維金斯（Andrew Wiggins）擔任前鋒，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）擔綱中鋒的陣容可以提供球隊有更好的防守資源。

Here’s Steve Kerr on Jonathan Kuminga’s 21-point, 10-rebound return and the choice to currently have him come off the bench. Kerr said he plans to keep starting TJD next to Draymond. pic.twitter.com/ICtChHgEUy — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2024年4月8日

針對這樣的陣容調配，柯爾表示，「庫明加從板凳席出發全場奔跑並攻擊籃框，是第二陣容上一個很好的動力來源。但我們仍要觀察，當柯瑞回歸時，陣容該如何配置。我們對庫明加先發表現感到很滿意，那時由格林擔任中鋒。但考慮到過去幾周球隊的表現，我想維持傑克森-戴維斯的先發。如果庫明加能從板凳出發，並且像今晚繳出這樣的表現，那就太好了。」

至於庫明加本人似乎也不太在意失去先發地位，他表示，「我並不擔心替補上場。就像教練總是說的，這並不重要。只要你上場全力以赴，你就會留在場上，這是水到渠成的事情。我更關心的是上場對比賽產生影響，從而幫助球隊贏球。」