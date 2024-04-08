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NBA／湖人不敵灰狼跌回西區第9 漢姆：沒有雙星很艱難

聯合新聞網／ 綜合報導
少了湖人雙星壓陣，湖人還是難以撼動灰狼。 路透社
少了湖人雙星壓陣，湖人還是難以撼動灰狼。 路透社

湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天因病缺陣，戴維斯（Anthony Davis）首節又眼部受傷提前退場，灰狼長人里德（Naz Reid）狂砍31分，灰狼賽後重回西區第1；湖人則跌落至西區第9。

戴維斯首節尾聲灌進2分，但臉被灰狼安德森（Kyle Anderson）打中，他接著回休息室沒再上場。灰狼把握禁區沒大人，里德砍進31分11籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）也拿到18分16籃板，搶下比賽勝利，灰狼賽後戰績54勝24敗與金塊相同，由於對戰優勢，暫居第一。

灰狼射手亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）受訪時解釋贏球關鍵，「對手缺乏高度，我們一直在用正確方式比賽。里德在禁區，愛德華（Anthony Edwards）閱讀比賽，我們所有人都有投籃和創造機會的天賦。」里德則談到爭取第一種子，「這是我們一整季的目標，這是我們渴望的東西。」

由於國王今天大勝籃網，湖人輸球後跌至西區第9，總教練漢姆（Darvin Ham）直言沒有雙星很艱難，但他也稱讚其他球員，「我要向這些傢伙致敬，他們一直競爭，只是有些進攻結果不太幸運。」

據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）報導，消息人士透露戴維斯很有機會出戰周三的「勇湖大戰」，湖人目前領先勇士1.5場，本季前3次交手，湖人1勝2敗。

Anthony Davis 湖人 灰狼 金塊

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