NBA／不要把我換下場！喬治末節大爆發逆轉騎士 自曝飆分原因

快艇今天主場迎戰騎士一度落後26分，喬治（Paul George）末節覺醒狂轟23分，帶隊上演大逆轉，以120：118贏球。

騎士上半場狂轟80分，第三節一度領先快艇26分，不過騎士本節熄火，快艇將分差縮小到12分。喬治末節爆發獨得23分，包含關鍵時刻晃倒騎士長人莫布里（Evan Mobley），跳投打進致勝球。

Say it with us: PAUL GEORGE pic.twitter.com/AU3QIdxmVs — LA Clippers (@LAClippers) 2024年4月8日

喬治連續上場32分鐘沒休息，全場出戰44分鐘，狂砍39分11籃板7助攻，罰球16投全進。哈登（James Harden）攻下22分，祖巴茲（Ivica Zubac）得到14分11籃板。騎士則以葛蘭德（Darius Garland）28分8助攻表現最佳。

喬治受訪時指出，上半場被騎士攻下80分是爆發主因，「我知道那不是我們，所以那一刻起，我決定不惜一切代價拿下勝利。」喬治還透露，自己主動請求總教練泰隆魯（Tyronn Lue）別把他換下場。

快艇過去7場拿下6勝，拿到本季第50勝，領先西區第5的獨行俠2場勝差。泰隆魯受訪時表示，「我們每天都能這樣做，除雷納德（Kawhi Leonard）都很健康，要找回輪換模式和打球風格。50勝對我們來說是巨大勝利，我們必須變更好，才能進季後賽。」