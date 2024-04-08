NBA／不要把我換下場！喬治末節大爆發逆轉騎士 自曝飆分原因
快艇今天主場迎戰騎士一度落後26分，喬治（Paul George）末節覺醒狂轟23分，帶隊上演大逆轉，以120：118贏球。
騎士上半場狂轟80分，第三節一度領先快艇26分，不過騎士本節熄火，快艇將分差縮小到12分。喬治末節爆發獨得23分，包含關鍵時刻晃倒騎士長人莫布里（Evan Mobley），跳投打進致勝球。
喬治連續上場32分鐘沒休息，全場出戰44分鐘，狂砍39分11籃板7助攻，罰球16投全進。哈登（James Harden）攻下22分，祖巴茲（Ivica Zubac）得到14分11籃板。騎士則以葛蘭德（Darius Garland）28分8助攻表現最佳。
喬治受訪時指出，上半場被騎士攻下80分是爆發主因，「我知道那不是我們，所以那一刻起，我決定不惜一切代價拿下勝利。」喬治還透露，自己主動請求總教練泰隆魯（Tyronn Lue）別把他換下場。
快艇過去7場拿下6勝，拿到本季第50勝，領先西區第5的獨行俠2場勝差。泰隆魯受訪時表示，「我們每天都能這樣做，除雷納德（Kawhi Leonard）都很健康，要找回輪換模式和打球風格。50勝對我們來說是巨大勝利，我們必須變更好，才能進季後賽。」
2023-24 NBA即時比分
▪獨行俠雙星合砍85分逆轉火箭 勇士鎖定西區前10！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言