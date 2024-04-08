NBA／獨行俠雙星合砍85分逆轉火箭 勇士鎖定西區前10

獨行俠今天主場迎戰火箭一度陷入22分落後，靠著艾克森（Dante Exum）追平三分球拖進延長，加上球星厄文（Kyrie Irving）全場狂砍48分，終場以147：136贏球。火箭吞下5連敗，與勇士勝差達4.5場，加上對戰劣勢，確定打不進附加賽。

火箭首節就狂轟42分，第二節更一度領先多達22分，但獨行俠雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文輪流發威，半場結束前追到5分差。

下半場兩隊一路拉鋸，最後8.1秒火箭領先3分，沒想到史密斯（Jabari Smith Jr.）站上罰球線2罰0中，獨行俠追平機會交給艾克森外線命中，比賽進入延長。獨行俠前鋒華盛頓（P.J. Washington）延長賽飆進兩記三分球，成為獲勝關鍵。

DANTE EXUM TIES THE GAME AT 129 AND WE'RE HEADED TO OT IN DALLAS!



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厄文全場25投15中，罰球17投15中，攻進本季新高48分。唐西奇繳出37分12助攻9籃板準大三元，華盛頓和艾克森都拿下14分。火箭方面，布魯克斯（Dillon Brooks）砍進本季新高29分，范弗利特（Fred VanVleet）24分12助攻，格林（Jalen Green）得到21分8助攻。

全場命中15次罰球創厄文個人生涯新高，他賽後受訪時說，「我精力充沛，但已筋疲力盡，我們一直在戰鬥，繼續做好事，並信任彼此。」獲勝功臣艾克森也稱讚厄文的進攻能力，「他能殺入禁區，也能中距離和外線投籃，任何事都會。你可以信任他，他會隨機應變，關鍵時刻就是給他表演。」