NBA／公鹿怎麼了？連3戰爆冷輸坦隊 助暴龍止15連敗

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季後賽在即，被視為爭冠勁旅的公鹿隊近況卻十分低迷，今天在主場以111：117爆冷輸給了暴龍隊，暴龍終止近期15連敗，公鹿則是吞下近6戰第5敗，更是連3戰輸給了勝率不及4成的「坦隊」，賽後主帥瑞佛斯（Doc Rivers）重話批評球隊這幾戰的表現完全不及格。

今天安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因左腳筋不適缺席，面對苦吞隊史次長15連敗的暴龍，公鹿打得異常艱辛，暴龍帶著4分領先進入下半場，更在崔蘭特（Gary Trent Jr.）帶領下於第三節拉開分差至14分。

公鹿末節發起反撲，讀秒階段米道頓（Khris Middleton）的三分球一度將分數追至2分，但里拉德（Damian Lillard）犯滿離場後公鹿找不到可靠的攻堅點，最後暴龍站穩陣腳帶走勝利。

賽後公鹿雖持續位居東區第2，但距離第3的騎士隊剩下1場勝差，近3戰分別輸給了巫師、灰熊、暴龍3支本季早已與季後賽絕緣的弱隊，沒能把握機會拉開勝差相當傷，尤其是在接近季後賽的階段，公鹿的狀態並不容樂觀。

自從新任主帥瑞佛斯接手後，公鹿僅拿下15勝16敗，三巨頭只有同場出賽6場是一大原因，瑞佛斯在受訪時說：「我們最近3戰對的是非常糟糕的球隊，對我們來說這樣的結果是不被允許的，責任在我，我們必須搞清楚如何以更快的節奏打球，防守必須更好。」

今天公鹿以里拉德的36分為首，米道頓的21分次之；暴龍崔蘭特攻下全隊最高31分，巴瑞特（RJ Barrett）挹注26分，奎克利（Immanuel Quickley）更有25分9助攻11籃板準大三元演出。