NBA／西班牙名將宣告退休 曾在奧運暴扣「魔獸」
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根據消息，剛滿39歲的西班牙名將費南德茲（Rudy Fernandez）宣告在本季歐洲聯賽結束後將會高掛球鞋。
效力豪門皇馬的費南德茲，是在2002年開始職業生涯，他在2007年NBA選秀會上以首輪第24順位被太陽挑中，之後被交易到拓荒者；不過直到2008-09年賽季他才正式登陸NBA，成為第8位打進NBA的西班牙球員。
在波特蘭待了3個賽季後，費南德茲透過三方交易被送到獨行俠，之後又被交易到金塊，但該季他只打了31場比賽就因背傷宣告報銷。2012年夏天，費南德茲結束NBA生涯重新回到皇馬，一直效力至今。
儘管在NBA沒能闖出一片天，但身為西班牙黃金世代，費南德茲仍在歐陸賽場和國際賽繳出輝煌成就，贏得2次奧運銀牌，1次奧運銅牌，2屆世界盃冠軍和4次歐錦賽冠軍，3次歐洲聯賽冠軍。
「一切都該結束了，是時候考慮藍球以外的事情，」費南德茲談到退休決定，「我想好好享受剩餘的比賽。退休是很艱難的決定。但我的目標是參加這一屆奧運。」
費南德茲透露他將會打完皇馬剩下的比賽，之後為西班牙國家隊效力，參加24取4的奧運資格賽，爭取生涯最後一次奧運的機會。
費南德茲最為人所知的一場戰役莫過於北京奧運金牌戰，當時他面對巨星雲集的美國隊獨拿22分，帶給對手不小壓力，甚至還在巔峰時期的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）頭上灌籃，讓球迷驚呼不已。
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