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NBA／浪花兄弟聯手砍58分 勇士痛宰火箭奪6連勝鞏固附加賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森高效率轟進7顆三分球，幫助勇士早早就拉開比分。 美聯社
湯普森高效率轟進7顆三分球，幫助勇士早早就拉開比分。 美聯社

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儘管首節就出現多達8次失誤，但勇士仍展現旺盛火力，從開賽就一路壓制火箭，整場比賽沒有給對手超前比分的機會，甚至第四節比分差距還一路擴大，最終以133比110痛宰對手，霸氣搶下6連勝。

這一勝對於勇士是否取得附加賽資格有著決定性的影響，與3連敗火箭之間的差距擴大到4場勝差，在例行賽還剩下6場的情況下，火箭想要逆流而上幾乎只能依賴奇蹟出現。

至於勇士拿下6連勝後，與湖人差距仍維持1.5場，和第8名的國王則有2場勝差，排名能否提升，還是得看球隊可以連勝到幾場。

「浪花兄弟」此戰表現強勢，特別是湯普森（Klay Thompson），僅上場29分鐘15投11中包含7顆三分球，攻下29分，柯瑞（Stephen Curry）14投9中同樣進帳29分，外加6助攻6籃板。傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）獲得20分5籃板4助攻。

勇士團隊命中率飆到58.8%，並且命中17顆三分球，連綿不絕的火力也讓火箭難以招架。

火箭方面以史密斯（Jabari Smith）的24分為最高，兩大後場主力范弗利特（Fred VanVleet）和格林（Jalen Green）合計19投僅6中，顯現勇士近期持續加溫的防守表現。

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