NBA／尼克藍道決定動右肩手術 賽季宣告報銷
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1月底因右肩傷勢開始缺席的尼克球星藍道（Julius Randle），儘管休兵了2個月，最終仍決定接受手術治療，賽季宣告提前報銷。藍道也在社群上確認此事，表達了自己將繼續前進的樂觀看法。
當初藍道對熱火一戰出現右肩脫臼之後，持續接受復健治療，期盼能夠在季後賽前回歸。不過後續接受多位專家評估，情況顯示手術治療恐怕無法避免。藍道也被告知倘若硬是上場，很可能會對右肩造成永久性的損傷。
消息透露，藍道將會在手術後5個月進行重新評估，若一切順利，可望在2024-25年賽季開始前復出。
失去藍道對於尼克來說還是影響巨大，加上先前阿努諾比（OG Anunoby）也面臨傷勢，數據顯示，當藍道、阿努諾比和布朗森（Jalen Brunson）一同先發出賽時，尼克戰績是11勝1敗。
藍道本季出賽46場，場均攻下24分9.2籃板5助攻，他在受傷前生涯第3次入選明星賽。
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