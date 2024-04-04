NBA／暴龍8壯士輸灰狼48分創隊史 15連敗也逼近最差紀錄

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暴龍近期因傷兵滿營狀況不佳，今天客場挑戰灰狼，只有8名球員能上場，終場以85：133輸球，這是暴龍隊史最大敗分差，且近期吞下15連敗，距離隊史最長連敗紀錄只差2場。

暴龍主將巴瑞特（RJ Barrett）剛回歸就受傷，布朗（Bruce Brown）和崔蘭特（Gary Trent Jr.）也掛傷號。暴龍全場命中率僅36.7%，攻下85分；反觀灰狼外線43投20中，命中率46.5%，愛德華（Anthony Edwards）攻下28分全隊最高。

灰狼贏球後戰績53勝23敗，與金塊戰績相同，因對戰優勢暫居西部龍頭，兩隊4月11日將再度正面交鋒。灰狼總教練芬奇（Chris Finch）談到本場大勝關鍵，「我中場休息時要求球員們按照自己的標準打球，我認為整場比賽都做得很好。」

暴龍上次贏球是3月4日對黃蜂，之後苦吞15連敗。暴龍總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）表示，「我們第一節很有競爭力，防止對手快攻，變成陣地戰球隊只得23分。不過隨著比賽進行，我們越來越疲憊，開始發生失誤。」