NBA／布克再飆40分助太陽重返西區第6 KD盛讚小寶兒成長

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

太陽今天靠著雙星布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）合砍72分，終場以122：101輕取作客的騎士。由於鵜鶘今天不敵魔術，太陽重返西區第6。

布克首節就獨得13分，幫助太陽建立14分領先。第二節太陽長人小寶兒（Bol Bol）爆發，單節砍進10分，半場打完太陽就領先25分。

第三節騎士一度將分差追近，但布克又砍進15分，讓太陽帶著21分領先進入決勝節。太陽是本季第四節最爛球隊，果然騎士打出8：0開局，不過太陽靠著防守穩住陣腳，最後1分37秒，布克投進外線，領先19分，雙方也換上替補球員，進入垃圾時間。

布克全場得到40分8助攻，杜蘭特32分6籃板7助攻，小寶兒15分6籃板。騎士方面，米契爾（Donovan Mitchell）砍進24分，莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）都拿到20分。

Book and KD combine for 72 points for the second consecutive game!



🔥 Book: 40 PTS, 8 AST, 5 3PM

🔥 KD: 32 PTS, 7 AST, 6 REB pic.twitter.com/4BKpTU0D1b — NBA (@NBA) 2024年4月4日

太陽賽後戰績45勝31敗與鵜鶘相同，由於對戰優勢，排名上升至西區第6。太陽目前落後西區第5的獨行俠0.5場；領先第8的國王0.5場，領先湖人1.5場。杜蘭特受訪時盛讚小寶兒，「他每次上場時都在成長，越來越清楚自己的工作是什麼，他也是一個出色的射手。」

輸球的騎士戰績46勝31敗，落後東區第2的公鹿1.5場，領先第4的魔術0.5場，領先第5的尼克也只剩1場。