NBA／公鹿連兩天爆冷輸弱隊 瑞佛斯後悔沒換下字母哥
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公鹿昨天客場不敵巫師，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）批評球員沒職業精神，今天回到主場迎戰灰熊，沒想到又以101：111爆冷輸球。
里拉德（Damian Lillard）持續缺陣，公鹿三節打完落後1分，末節中後段又陷入3分多鐘得分荒，讓灰熊趁勢取得8分領先，公鹿最終也吞下敗仗。
灰熊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）全場攻下35分，G.傑克森（GG Jackson）15分12籃板。公鹿方面，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場23投10中，攻下21分8籃板7助攻，洛培茲（Brook Lopez）有25分10籃板。
公鹿本季沒有里拉德，戰績1勝7敗。本場勝敗關鍵是禁區得分，灰熊以76：36輾壓公鹿，瑞佛斯受訪時說，「我們被對方多次運球突破，不只是後衛，也被他們的大個子打爆，傑克森扭轉整個局面。」
安戴托昆波表現失常，對此瑞佛斯直言他看起來很累，有想過把他換下場，「醫療組做決定，他們說沒問題。不過我有眼睛，不喜歡他的移動方式，他一直要求回到場上，我希望當時能堅定拒絕。」
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