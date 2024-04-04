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NBA／塞爾蒂克痛宰雷霆奪第60勝 2008年後再次鎖定聯盟龍頭
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塞爾蒂克今天在主場以135：100痛宰雷霆，取得本季第60勝，也確定拿下聯盟龍頭寶座，擁有季後賽所有系列賽主場優勢。
雷霆主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）都缺陣，塞爾蒂克三節打完領先10分。末節塞爾蒂克打出25：7攻勢，比賽剩6分鐘就進入垃圾時間。
塞爾蒂克長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）全場得到27分12籃板5阻攻，泰托姆（Jayson Tatum）24分7籃板，布朗（Jaylen Brown）也有23分7籃板。雷霆全場外線24投5中，吉迪（Josh Giddey）砍下17分已是全隊最高。
這是塞爾蒂克自2007-08賽季以來，首度例行賽聯盟第1，當年由賈奈特（Kevin Garnett）、皮爾斯（Paul Pierce）和艾倫（Ray Allen）三巨頭領軍，在總冠軍賽以4：2擊敗湖人，奪下隊史第17冠。塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）受訪時被問到是否要慶祝，他說，「今天我們會享受一下，明天就不會有人在乎這些。」
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