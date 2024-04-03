NBA／「希望大家堅強度過」魔獸發文為台灣地震災情祈福

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「魔獸」霍華德（Dwight Howard）已離開台灣籃壇，但仍時常在社群媒體關心台灣。今天花蓮發生規模7.2強震，造成許多災情，魔獸也在個人X（推特）發文祈福，「台灣，我們與你同在，請大家一起祈禱，我愛你台灣。」

花蓮近海發生規模7.2強震後，魔獸也看見新聞，除了用X發文外，也用IG轉發花蓮建築物傾斜倒塌的影片，並為台灣祈福，「現在讓我們攜手幫台灣的大家祈禱，根本無法想像那些家庭與人們，因這場天災所面對的恐懼與痛苦，希望大家能堅強度過這段時期！台灣的大家，我愛你們。」

「承受這樣突如其來的天災使人痛徹心扉，這也是為什麼我們要同心協力度過！我們永遠都在，我們一起為那些因地震失去所愛及受地震所影響的人們，送上誠摯祝福、祈禱及哀悼。我們也無法忽視那些在日本、菲律賓及周圍地區受到影響的人們，一同送上同等的祈禱與祝福。」

魔獸上季加入T1聯盟桃園永豐雲豹隊，掀起一陣「魔獸旋風」，曾締造連4場主場賽事1.5萬球迷入場紀錄。不過季後他與雲豹隊談判破裂後離開台灣籃壇，加入菲律賓球隊。他曾在農曆春節時透露3月將造訪台灣，錄製自家節目，但目前沒有任何消息。