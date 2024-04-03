快訊

寶林茶室中毒案再添受害人！北市21歲女肝指數破千 住院治療中

蘇花清水橋整個震斷！王國材：花東變孤島 搶修時程不樂觀

花蓮空軍基地傳災情！ F-16V戰機登機梯滑動刮傷機體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／沙波尼斯「雙20」準大三元擊沉快艇 西區緊咬第6的鵜鶘

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
沙波尼斯今天面對快艇隊更繳出22分、20籃板、9助攻的「準大三元」數據。 路透
沙波尼斯今天面對快艇隊更繳出22分、20籃板、9助攻的「準大三元」數據。 路透

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

國王隊球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）的「雙10」數據持續累加，今天面對快艇隊更繳出22分、20籃板、9助攻的「準大三元」數據，助隊以109：95奪勝。

沙波尼斯只差1助攻就可完成生涯第27場「大三元」，不過今天仍有第10場「雙20」，也是連續58場「雙10」演出，讓國王在禁區得分握有46：30優勢，第二波得分更以20：4大勝快艇。

國王半場打完只握有5分領先，不過第三節在沙波尼斯9分貢獻下打出35：19攻勢，奠定比賽勝利。

今天奪勝的國王，目前排名西區第7，44勝31敗的戰績也追平太陽隊，且和第6的鵜鶘隊只剩1場勝差，有機會不用打附加賽就直接晉級季後賽。

福克斯（De’Aaron Fox）贊助國王20分、7助攻，穆雷（Keegan Murray）挹注19分。

快艇今天少喝右膝酸痛的當家球星雷納德（Kawhi Leonard），快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）表示，雷納德台灣時間周一打完黃蜂已飛回洛杉磯後接受治療，希望後天面對衛冕軍金塊隊能夠回歸。

少了雷納德的快艇，衛斯特布魯克（Russell Westbrook ）今天攻下全隊最高20分，喬治（Paul George）18分，頂上雷納德先發的鮑威爾（Norman Powell）17分。

延伸閱讀

NBA／沙波尼斯連57場雙十 一特殊紀錄創56年來首見

NBA／沙波尼斯創不朽紀錄 主帥：該被列入年度MVP討論

NBA／沙波尼斯連54場雙十破紀錄 國王教頭：該列入MVP討論

NBA／國王爆冷輸巫師 沙波尼斯連52場雙十逼近勒夫紀錄

相關新聞

NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終

近況正好的獨行俠、勇士隊今天正面對決，勇士第4節曾有的兩位數領先，雖一度被獨行俠追平，靠湯普森（Draymond Gre...

NBA／76人安比德傷癒復出當英雄退雷霆 賽後與艾佛森擁抱

76人隊MVP中鋒安比德（Joel Embiid）今天傷癒復出，就遭遇強敵雷霆，他關鍵時刻抄截成功，還發動快攻造成對手犯規，率76人終場以109：105贏球。 76人後衛馬克西（Tyrese M

NBA／復出拿24分上演致勝抄截 安比德：我可以打更好

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）今天復出，面對雷霆隊在讀秒階段抄截成功，且發動快攻造成對手犯規，2罰俱中...

NBA／沙波尼斯「雙20」準大三元擊沉快艇 西區緊咬第6的鵜鶘

國王隊球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）的「雙10」數據持續累加，今天面對快艇隊更繳出22分、20籃板、9...

NBA／公鹿客場爆冷不敵巫師 瑞佛斯怒批：沒有職業精神

儘管里拉德（Damian Lillard）缺陣，外界仍普遍看好公鹿輕取巫師，不料「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下35分大三元，公鹿仍以113：117爆冷不敵巫師。

NBA／曾幫塞爾蒂克和湖人奪冠！控衛朗多正式宣布退休

現年38歲的控衛朗多（Rajon Rondo）近年淡出聯盟，他終於在播客節目上宣布自己確定退休，將花時間陪伴孩子。 朗多最近一次出賽是2022年4月11日，他在《All The Smoke》播客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。