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NBA／沙波尼斯「雙20」準大三元擊沉快艇 西區緊咬第6的鵜鶘
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國王隊球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）的「雙10」數據持續累加，今天面對快艇隊更繳出22分、20籃板、9助攻的「準大三元」數據，助隊以109：95奪勝。
沙波尼斯只差1助攻就可完成生涯第27場「大三元」，不過今天仍有第10場「雙20」，也是連續58場「雙10」演出，讓國王在禁區得分握有46：30優勢，第二波得分更以20：4大勝快艇。
國王半場打完只握有5分領先，不過第三節在沙波尼斯9分貢獻下打出35：19攻勢，奠定比賽勝利。
今天奪勝的國王，目前排名西區第7，44勝31敗的戰績也追平太陽隊，且和第6的鵜鶘隊只剩1場勝差，有機會不用打附加賽就直接晉級季後賽。
福克斯（De’Aaron Fox）贊助國王20分、7助攻，穆雷（Keegan Murray）挹注19分。
快艇今天少喝右膝酸痛的當家球星雷納德（Kawhi Leonard），快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）表示，雷納德台灣時間周一打完黃蜂已飛回洛杉磯後接受治療，希望後天面對衛冕軍金塊隊能夠回歸。
少了雷納德的快艇，衛斯特布魯克（Russell Westbrook ）今天攻下全隊最高20分，喬治（Paul George）18分，頂上雷納德先發的鮑威爾（Norman Powell）17分。
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