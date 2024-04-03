NBA／復出拿24分上演致勝抄截 安比德：我可以打更好

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76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）今天復出，面對雷霆隊在讀秒階段抄截成功，且發動快攻造成對手犯規，2罰俱中為76人罰進保險分，驚險率隊以109：105留下主場勝利。

安比德1月底面對勇士成傷兵，左膝動手術後整整缺席29戰，76人這些場次僅拿11勝，排名掉到東區第8，且這29場的攻守數據在聯盟都排後段班。今天迎接安比德回歸馬上奪勝，成球隊爭取季後賽門票強心針。

Joel Embiid's return gives the Sixers a boost as they beat the West-leading OKC Thunder! 🚀



▪️ 24 PTS

▪️ 6 REB

▪️ 7 AST

▪️ 3 STL

▪️ 29 MIN pic.twitter.com/pnj9P8ZctU — NBA (@NBA) 2024年4月3日

本季34場比賽場均有35.3分、11.3籃板、5.7助攻的安比德先前就曾提到，希望盡快回到球場，今天總算回歸，他開心拿下極需的勝利，希望球隊能在賽季結束前拉出一波連勝，但也說：「我覺得我可以打更好。」

安比德也提到，目前唯一希望就是團隊保持健康，像今天馬克西（Tyrese Maxey）也沒能出賽，盼全隊能早日全員健康出擊。

今天雖沒打出像過往的主宰性表現，安比德攻下24分足以幫助球隊奪勝，他也提到，明白回歸後需要些時間適應，重點是球隊獲勝。缺席超過2個月才回歸的安比德也提到，沒球打卻要維持身體狀態根本「不可能」，但很開心能回歸賽場，相信自己能漸入佳境。

包括交易來的希爾德（Buddy Hield）、羅瑞（Kyle Lowry）和佩恩（Cameron Payne）都是第一次和安比德合作，佩恩賽前投籃練習結束時就提到，安比德牽制力佳，在場上就能為隊友製造很多空檔，「我知道對手會對他祭出包夾，所以會有很多機會。防守端也是，有一個大個子會完全不同，有他在影響力很大。」