NBA／公鹿客場爆冷不敵巫師 瑞佛斯怒批：沒有職業精神

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儘管里拉德（Damian Lillard）缺陣，外界仍普遍看好公鹿輕取巫師，不料「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下35分大三元，公鹿仍以113：117爆冷不敵巫師。

公鹿第三節一度落後15分，靠一波14：5攻勢，將落後縮小為5分。末節開局巫師回敬一波9：0，公鹿雖迅速追回，但始終無法超前，最後11秒米道頓（Khris Middleton）進球剩2分差，巫師吉爾（Anthony Gill）接獲隊友長傳，得到2分，也鎖定勝利。

anthony gill puts the wizards up 4 pic.twitter.com/pv60VWrsUL — ◇ (@d9Hoops) 2024年4月3日

巫師射手基斯佩特（Corey Kispert）全場得到27分7籃板，阿夫迪賈（Deni Avdija）有23分8籃板，波爾（Jordan Poole）攻下16分，傳出生涯新高的13次助攻。

公鹿方面，安戴托昆波砍進35分15籃板10助攻，米道頓24分9籃板6助攻，替補長人波提斯（Bobby Portis）有12分12籃板。

公鹿本季客場只有18勝20敗，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）直言，「我們沒有在客場表現出該有的職業精神和嚴肅，這是我們能解決的問題，是必須解決的問題。」