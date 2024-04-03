NBA／曾幫塞爾蒂克和湖人奪冠！控衛朗多正式宣布退休
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現年38歲的控衛朗多（Rajon Rondo）近年淡出聯盟，他終於在播客節目上宣布自己確定退休，將花時間陪伴孩子。
朗多最近一次出賽是2022年4月11日，他在《All The Smoke》播客節目宣布退休，將多花時間陪伴小孩。朗多強調不會把NBA旅程視為理所當然，「我喜歡每分每秒，感謝這些年來能分享和建立兄弟情。從這些比賽我學到很多，造就今天的我。我一直告訴人們，這不是我的夢想，而是目標。」
「我保持專注和紀律，大學時期不常參加派對，但這些犧牲很值得，我達到想要的生活目標」朗多說。
朗多在聯盟打滾16季，出賽957場，平均得到9.8分7.9助攻4.5籃板，曾幫助塞爾蒂克和湖人奪下總冠軍，榮譽包含4次明星賽、1次年度第三隊、2次最佳防守陣容、3次助攻王及1次抄截王。
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