快訊

地震後快檢查家中電器！台電授3步驟 避免二度危險

不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已有60起

強震時正在游泳！五星飯店造大浪 頂樓游泳池像瀑布傾瀉而下

NBA／曾幫塞爾蒂克和湖人奪冠！控衛朗多正式宣布退休

聯合新聞網／ 綜合報導
朗多終於在播客節目上宣布自己確定退休 美聯社
朗多終於在播客節目上宣布自己確定退休 美聯社

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

現年38歲的控衛朗多（Rajon Rondo）近年淡出聯盟，他終於在播客節目上宣布自己確定退休，將花時間陪伴孩子。

朗多最近一次出賽是2022年4月11日，他在《All The Smoke》播客節目宣布退休，將多花時間陪伴小孩。朗多強調不會把NBA旅程視為理所當然，「我喜歡每分每秒，感謝這些年來能分享和建立兄弟情。從這些比賽我學到很多，造就今天的我。我一直告訴人們，這不是我的夢想，而是目標。」

「我保持專注和紀律，大學時期不常參加派對，但這些犧牲很值得，我達到想要的生活目標」朗多說。

朗多在聯盟打滾16季，出賽957場，平均得到9.8分7.9助攻4.5籃板，曾幫助塞爾蒂克和湖人奪下總冠軍，榮譽包含4次明星賽、1次年度第三隊、2次最佳防守陣容、3次助攻王及1次抄截王。

Rajon Rondo

相關新聞

NBA／公鹿客場爆冷不敵巫師 瑞佛斯怒批：沒有職業精神

儘管里拉德（Damian Lillard）缺陣，外界仍普遍看好公鹿輕取巫師，不料「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下35分大三元，公鹿仍以113：117爆冷不敵巫師。

NBA／76人安比德傷癒復出當英雄退雷霆 賽後與艾佛森擁抱

76人隊MVP中鋒安比德（Joel Embiid）今天傷癒復出，就遭遇強敵雷霆，他關鍵時刻抄截成功，還發動快攻造成對手犯規，率76人終場以108：105贏球。 76人後衛馬克西（Tyrese M

NBA／湖人雙星只打三節就解決暴龍 教頭盼明天對巫師能上場

湖人今天客場面對暴龍，第三節將分差拉開，雙星戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）末節都不用上場，就以128：111輕鬆贏球，賞給暴龍14連敗。 暴龍主力球員巴

NBA／曾幫塞爾蒂克和湖人奪冠！控衛朗多正式宣布退休

現年38歲的控衛朗多（Rajon Rondo）近年淡出聯盟，他終於在播客節目上宣布自己確定退休，將花時間陪伴孩子。 朗多最近一次出賽是2022年4月11日，他在《All The Smoke》播客

NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終

近況正好的獨行俠、勇士隊今天正面對決，勇士第4節曾有的兩位數領先，雖一度被獨行俠追平，靠湯普森（Draymond Gre...

NBA／復出拿24分上演致勝抄截 安比德：我可以打更好

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）今天復出，面對雷霆隊在讀秒階段抄截成功，且發動快攻造成對手犯規，2罰俱中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。