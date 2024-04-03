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NBA／76人安比德傷癒復出當英雄退雷霆 賽後與艾佛森擁抱

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德(中)。 法新社
安比德(中)。 法新社

76人隊MVP中鋒安比德（Joel Embiid）今天傷癒復出，就遭遇強敵雷霆，他關鍵時刻抄截成功，還發動快攻造成對手犯規，率76人終場以108：105贏球。

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）和雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）都缺陣，雷霆第二節只讓76人得19分，半場打完取得10分領先。

下半場76人一路緊咬，終於在第四節剩3分22秒時，靠著安比德跳投追平，最後27秒雷霆落後1分，吉迪（Josh Giddey）在安比德面前運球被抄，安比德一條龍快攻造成對手犯規，兩罰全中，最終也成功守下勝利。

安比德本場只打29分鐘，得到24分6籃板7助攻，有10分是在末節拿到，他賽後也和76人傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）擁抱致意。烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）砍進25分全場最高，哈里斯（Tobias Harris）挹注18分。

雷霆方面，霍姆葛倫（Chet Holmgren）攻下22分7籃板表現最佳，威廉斯（Jalen Williams）雖傳出12次助攻，但8投2中，只進帳6分。

76人 Joel Embiid 雷霆

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