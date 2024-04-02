NBA／不看好灰狼季後賽表現 克勞佛：對湖人會很困難

太陽今天擊敗鵜鶘後，灰狼確定拿到季後賽門票，本季非常有希望拿到西區前三種子。不過三屆年度最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）認為，灰狼季後賽會遇到麻煩。

「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）本季持續成長，幫助灰狼奪下睽違20年單季50勝，克勞佛卻不看好灰狼季後賽表現，「我愛灰狼，愛德華是我最欣賞的球員，但我不確定他們例行賽的成功，是否會在季後賽發生，比賽節奏會變慢，他的進攻會面臨更多壓力。」

「誰知道唐斯（Karl-Anthony Towns）是否能恢復健康？我不確定他們是否為季後賽而生，如果他們首輪遇到湖人隊，可能會很困難」克勞佛說。

灰狼去年附加賽以102：108不敵湖人，愛德華全場17投3中，只得9分，後來擊敗雷霆，取得季後賽第8種子。進入季後賽首輪後，灰狼5戰被金塊淘汰，愛德華出賽5場，平均得到31.6分5.2助攻5.0籃板，整體投籃命中率48.2%，好表現有目共睹。