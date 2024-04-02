NBA／20年的等待！灰狼久違連3季闖進季後賽

在布克（Devin Booker）52分9助攻的狂轟猛炸下，鵜鶘以13分之差落敗，雙方之間勝差縮小到1場，季後賽門票卡位戰進入白熱化。

另一方面，由於鵜鶘苦吞2連敗，間接保送讓灰狼成為繼金塊和雷霆之後，西區第3支提前鎖定季後賽資格的球隊。

灰狼連續3個賽季闖進季後賽，是2003-04年以來首見，當出灰狼在賈奈特的帶領下曾經連8年進入季後賽。之後球隊進入漫長的冬眠期，從2004-05年賽季到2020-21年賽季期間僅有1季打進季後賽。

另一方面，灰狼也是睽違19個賽季後再度取得單季50勝，不過要挑戰隊史最佳58勝，還剩8場例行賽的情況下，想突破紀錄是有一定難度。

灰狼現階段暫居西區第3，落後雷霆和金塊分別1、0.5場勝差，能否自2003-04年賽季以來再次問鼎西區龍頭寶座，進而取得所有主場優勢，就看後續球隊如何衝刺了。