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NBA／76人傳好消息！安比德最快明天對雷霆回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德(右)。 法新社
安比德(右)。 法新社

76人隊MVP中鋒安比德（Joel Embiid）已缺席兩個月，76人戰績也大幅下滑，如今傳出他有望本周回歸賽場。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，安比德最快明天對雷霆隊的比賽回歸，他因左膝半月板傷勢從1月底缺席至今，最近幾天加強體能訓練，為了能重返球隊打季後賽。

76人本季只剩7場例行賽，目前40勝35敗，排東區第8，落後第6的溜馬2.5場勝差；落後第7的熱火1.5場勝差。

安比德本季場均35.3分11.3籃板5.7助攻，還有1.8阻攻及1.1抄截。不過他因出賽數過少，確定無緣年度MVP和得分王頭銜。

76人 Joel Embiid

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