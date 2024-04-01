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企排／瓦解鯨華3「冠軍點」極速超跑連趕6局戲劇包雙冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
極速超跑演出大逆轉，奪下企業19年甲級男女排球聯賽總冠軍賽。記者侯永全／攝影
極速超跑演出大逆轉，奪下企業19年甲級男女排球聯賽總冠軍賽。記者侯永全／攝影

成軍6年的極速超跑排球隊，企業排球聯賽19年先奪下例行賽冠軍，總冠軍賽第2戰更瓦解對手台北鯨華隊3個「冠軍點」，「輸2贏3」下將戰線延長到今天第3戰，最終更延續昨天氣勢，以25：23、25：16、25：16力退衛冕軍，完成包辦例行賽、總冠軍賽的雙冠目標，讓「大眼妹」陳怡如無憾退役。

企業19年甲級男女排球聯賽總冠軍賽採3戰2勝制，台北鯨華首戰直落三拿下，昨天第2戰再連下兩城，但極速超跑先搶下第3局，第4局更在21：24落後下演出驚天逆轉，硬是以29：27扳平局數，決勝第5局再拿下，才有今天的驟死第3戰。

首局拉鋸戰拿下的極速超跑，後兩局都早早拉開領先，最終上演跨日連拿6局的驚奇劇本，迎接隊史第一座企業排球聯賽總冠軍，不只塞爾維亞籍執行教練雷里奇（Siniša Reljić）形容是「完美賽季」，陣中老將陳怡如和「阿非」陳菀婷也完成當初加入球隊的承諾，在退役前率球隊拿下總冠軍。

34歲的陳怡如笑說，季前就已經確定企排19年結束要高掛球鞋，很榮幸參與了昨天史詩級的一戰，「這是誰都寫不出來的劇本，給我們一劑很強的強心針，退休前有這場球，未來我能用這樣精神面對每一場逆境。」

昨天男子組賽程已提前結束，衛冕軍連莊隊直落三擊敗屏東台電隊，寫下隊史首度2連霸。

「大眼妹」陳怡如帶著例行賽和總冠軍賽「雙冠」完美退役。記者侯永全／攝影
「大眼妹」陳怡如帶著例行賽和總冠軍賽「雙冠」完美退役。記者侯永全／攝影
極速超跑演出大逆轉，奪下企業19年甲級男女排球聯賽總冠軍賽。記者侯永全／攝影
極速超跑演出大逆轉，奪下企業19年甲級男女排球聯賽總冠軍賽。記者侯永全／攝影
極速超跑演出大逆轉，奪下企業19年甲級男女排球聯賽總冠軍賽。記者侯永全／攝影
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