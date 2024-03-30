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NBA／雙星聯手56分逆轉國王 獨行俠近11戰奪10勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文(左)成為2011選秀梯首位達到17000分的球員。 路透社
厄文(左)成為2011選秀梯首位達到17000分的球員。 路透社

唐西奇（Luka Doncic）繳出26分12助攻9籃板的準大三元數據，厄文（Kyrie Irving）則是轟出30分，加上艾克森（Dante Exum）在剩下27.5秒砍進關鍵三分球，獨行俠在客場以107比103險勝國王。

獨行俠奪下6連勝，也在最近11戰拿到10勝，特別是連續兩場交鋒皆力壓國王，這讓獨行俠穩住西區第6名席次，與第5名的鵜鶘縮小到1場勝差，領先第7名的太陽1.5場勝差。國王輸掉兩場關鍵戰役，排名落到西區第8。

這場比賽獨行俠最多落後15分，甚至在第四節也一度落後11分，但厄文單節獨拿14分，唐西奇補上7分，兩人攜手上演絕地大逆轉；國王這一節團隊命中率低到僅33.3%，幾乎是獨行俠的一半，加上讓對手轟進7顆三分球，國王遺憾落敗也在季後賽爭奪戰中處於劣勢。

厄文達成生涯17000分里程碑，史上第103人也是現役第12人；若以2011年選秀梯隊來看，厄文成為首位拿到17000分的球員，領先同梯的湯普森（Klay Thompson）、巴特勒（Jimmy Butler）與雷納德（Kawhi Leonard）等球星。

福克斯（De'Aaron Fox）拿到23分6籃板5助攻3抄截，巴恩斯（Harrison Barnes）20分6籃板；沙波尼斯（Domantas Sabonis）獲得13分12籃板10助攻，本季第26次大三元，生涯累積58次，同時也是連續56場雙十，本季累積69場。

據統計，沙波尼斯追平近代聯盟第3多單季雙十次數，與他並列的分別是2018-19年的佐蒙德（Andre Drummond）、2007-08年的霍華德（Dwight Howard）、2004-05年的賈奈特（Kevin Garnett）、1991-92年的史塔克頓（John Stockton），僅次於1992-93年歐拉朱萬的72次和2003-04年賈奈特的71次。

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