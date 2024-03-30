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NBA／悲情紀錄夜！布朗森狂轟61分隊史僅次甜瓜 尼克OT飲恨

NBA／悲情紀錄夜！布朗森狂轟61分隊史僅次甜瓜 尼克OT飲恨

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
神仙打架！布朗森(右)轟出61分，溫班亞瑪則是40分外帶20籃板。 美聯社
神仙打架！布朗森(右)轟出61分，溫班亞瑪則是40分外帶20籃板。 美聯社

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與尼克布朗森（Jalen Brunson）在今天上演一場史詩性對決，前者猛轟40分外帶20籃板，後者則有61分，創下NBA史上第二度同場有如此兩項驚人數據，而最終馬刺也在溫班亞瑪領軍下於延長賽以130：126險勝尼克。

馬刺今天在主場迎戰尼克，在上半場打完一度還保有17分領先優勢，不過下半場尼克在布朗森領軍下展開猛烈反撲，甚至在第四節最後階段溫班亞瑪還與布朗森展開一來一往的進攻對壘，最終雙方也將戰線拉進延長賽，而馬刺也靠著溫班亞瑪與瓊斯（Tre Jones）攜手包辦9分，以4分差距險勝尼克。

溫班亞瑪在今天拿下40分外帶20籃板與7助攻的表現，也讓他改寫多項紀錄，包括成為聯盟近40年來史上第2位達成40分20籃板的菜鳥，前一位達成者為歐尼爾，更是成為繼卡森斯（DeMarcus Cousins）和戴維斯（Anthony Davis）後，史上第3位拿下40分20籃板且單場投進4記以上三分球的球員。

至於攻下61分的尼克布朗森，則是尼克隊史第3位單場進帳60分以上的球員，前兩位達成者為「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與金恩（Bernard King）。

此外，聯盟前一次同場出現40分20籃板與60分數據，則必須追溯到1961年時兩大「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）與貝勒（Elgin Baylor）的對決，當時張伯倫單場拿下78分43籃板，貝勒則是進帳63分。

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