NBA／溫班亞瑪新高40分外加20籃板 歐尼爾後首位新秀

布朗森（Jalen Brunson）今天面對馬刺狂轟生涯新高61分，也是尼克隊史單場得分次高紀錄，但這樣的驚人表現卻無力帶領尼克客場取勝；原因在於，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也不甘示弱飆出生涯最高40分，外帶20籃板7助攻，更在延長賽投進重要三分球，幫助馬刺以130比126拿下勝利。

這是溫班亞瑪生涯首度完成「40分20籃板」的頂尖長人數據成就，也是1993年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）以來首位達此表現的菜鳥新秀；溫班亞瑪此戰還命中4記三分球，過去能在一場比賽完成這3項數據的球員僅有戴維斯（Anthony Davis）和卡森斯（DeMarcus Cousins）。

VICTOR WEMBANYAMA WITH A CAREER-HIGH OF 40 POINTS 😱pic.twitter.com/Ir1SE6ifjB — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年3月30日

另一方面，目前20歲又85天的溫班亞瑪還創下史上第2年輕完成至少40分20籃板的球員，前一位是1974-75年的老鷹新秀祖魯（John Drew），當時他以20歲又45天拿下44分20籃板5助攻5抄截。

馬刺原本在第二節一度領先多達21分，但布朗森第三節一人狂砍24分，直接把比賽差距縮小到3分差，也讓雙方陷入激烈爭戰。然而延長賽中，布朗森5投僅1中，只獲得2分，反觀溫班亞瑪則是拿到重要5分，在這個紀錄之夜可以笑著離開。

值得一提的是，這是溫班亞瑪首度嚐到球隊3連勝滋味。