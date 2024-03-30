NBA／雷納德、喬治連續關鍵跳投 快艇驚險拆穿魔術

明星賽後表現低迷的快艇面臨了西區四強保衛戰，但球隊若想克敵制勝，關鍵仍得看雙星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）的表現。

雷納德全場轟出29分11籃板5助攻4抄截2阻攻的全能數據，其中19分出現在下半場，並且在比賽最後34.4秒上演精彩的單打秀，以招牌後仰跳投命中超前分；隨後喬治又在剩下5.1秒同樣後仰出手飆進重要兩分，兩人聯手帶領快艇在客場以100比97驚險擊敗魔術。

Big shots from Kawhi Leonard and Paul George down the stretch. Magic switching everything so Kawhi goes from Paolo to Franz to Suggs and scores anyways. PG goes 1v1 against Isaac and scores. pic.twitter.com/RXX2xgc5lG — Steve Jones Jr. (@stevejones20) 2024年3月30日

喬治此役手感不理想，14投僅4中，得到12分4籃板1助攻，但最後重要一擊更足以證明其球星價值；哈登（James Harden）也是手感低迷，12投2中獲得11分8籃板4助攻4抄截，他在喬治命中跳投之前的一次抄球得手，也是至關重要。

2連勝的快艇與第5名的鵜鶘拉開1場勝差；快艇客場最近10場比賽取得7勝3敗的成績，反而主場卻是10戰8敗，包含近期的5連敗。接下來他們還會在客場面對黃蜂和國王。

PAUL GEORGE WITH AN INSANE CLUTCH BUCKET 😱pic.twitter.com/dZFbCeZXIG — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年3月30日

先前12戰勇奪10勝的魔術，近期卻是苦吞3連敗，與第6名溜馬之間的差距勝下1場，仍是面臨季後賽門票保衛戰。