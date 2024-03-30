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NBA／雷納德、喬治連續關鍵跳投 快艇驚險拆穿魔術

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德(右)和喬治最後時刻包辦全隊所得到的11分，帶領快艇2連勝。 美聯社
雷納德(右)和喬治最後時刻包辦全隊所得到的11分，帶領快艇2連勝。 美聯社

明星賽後表現低迷的快艇面臨了西區四強保衛戰，但球隊若想克敵制勝，關鍵仍得看雙星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）的表現。

雷納德全場轟出29分11籃板5助攻4抄截2阻攻的全能數據，其中19分出現在下半場，並且在比賽最後34.4秒上演精彩的單打秀，以招牌後仰跳投命中超前分；隨後喬治又在剩下5.1秒同樣後仰出手飆進重要兩分，兩人聯手帶領快艇在客場以100比97驚險擊敗魔術。

喬治此役手感不理想，14投僅4中，得到12分4籃板1助攻，但最後重要一擊更足以證明其球星價值；哈登（James Harden）也是手感低迷，12投2中獲得11分8籃板4助攻4抄截，他在喬治命中跳投之前的一次抄球得手，也是至關重要。

2連勝的快艇與第5名的鵜鶘拉開1場勝差；快艇客場最近10場比賽取得7勝3敗的成績，反而主場卻是10戰8敗，包含近期的5連敗。接下來他們還會在客場面對黃蜂和國王。

先前12戰勇奪10勝的魔術，近期卻是苦吞3連敗，與第6名溜馬之間的差距勝下1場，仍是面臨季後賽門票保衛戰。

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