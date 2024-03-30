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NBA／慘敗溜馬！湖人賽季新低90分 詹姆斯：怎麼投都投不進

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
席亞康(左)表現優異，幫助溜馬痛宰湖人。 路透社
席亞康(左)表現優異，幫助溜馬痛宰湖人。 路透社

前幾天對上溜馬還轟出賽季最高150分的湖人，今天前往客場再次交手，進攻卻是完全失靈，全場僅拿到90分，創下本季球隊單場得分最低紀錄，以19分之差慘敗，中斷近期5連勝。

溜馬全隊6人得分達雙位數，席亞康（Pascal Siakam）攻下22分11籃板6助攻，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）21分8籃板8助攻，替補的麥克康奈爾（T.J. McConnell）補上16分。

這場比賽溜馬大多數時間都掌握領先優勢，前三節打完取得14分領先；湖人第四節雖然一度追到7分差，但之後進攻全面熄火，被溜馬轟出17比3的猛烈攻勢，直接把主力打退場。溜馬最近6戰取得4勝，維持東區第6名，領先熱火1.5場勝差。

值得一提的是，這場比賽也是總教練卡萊爾（Rick Carlisle）執教生涯第938勝，追平傳奇教頭「紅頭」奧巴赫（Red Auerbach），並列史上第12名，距離第11名的費區還差6勝。

湖人此戰命中率僅40.7%，其中第四節更低到35.3%，投籃狀態低迷，三分球更是30投5中，難以造成溜馬威脅。戴維斯（Anthony Davis）奮力拿下24分15籃板，詹姆斯（LeBron James）16分10籃板8助攻，里夫斯（Austin Reaves）16分13籃板6助攻。

賽後談到戴維斯帶著膝傷拚戰，湖人主帥漢姆（Darvin Ham）表示：「你們可以看得出來他跑得有點謹慎，但這種情況下半場已經有所好轉。」

對於湖人無法延續連勝，詹姆斯則說：「過去一段時間我們外線表現很不錯，但今天怎麼樣就是投不進。」

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