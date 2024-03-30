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NBA／柯瑞引領第三節一波流 勇士擊潰黃蜂收3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞攻下23分，幫助勇士取得3連勝。 路透社
柯瑞攻下23分，幫助勇士取得3連勝。 路透社

儘管湯普森（Klay Thompson）和庫明加（Jonathan Kuminga）兩位主力因傷缺席，但面對戰力有所落差的黃蜂，勇士又一次靠著「恐怖第三節 的強勢火力直接擊潰對手，讓第四節提前淪為垃圾時間。最終，勇士以115比97輕取黃蜂。

近期面對10連勝火箭的嚴重威脅，勇士取得3連勝，至少還能維持西區第10名的席次。

上半場僅拿8分的柯瑞（Stephen Curry），第三節7投5中獨拿12分，引領勇士一波流攻勢。這場比賽他拿下23分4助攻；維金斯（Andrew Wiggins）得到20分8籃板8助攻，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）18分8籃板3阻攻2抄截，保羅（Chris Paul）頂替先發獲得11分9助攻7籃板。

勇士雖然三分球34投僅11中，低於賽季場均水準，不過團隊命中率達到53.9%，加上送出35次助攻，同時在籃板球方面也掌握優勢，得以在下半場比賽轟垮對方防線。

黃蜂陣中以布里吉斯（Miles Bridges）的22分9籃板表現最佳。目前戰績18勝55敗，與馬刺僅有1場勝差，有機會衝進搶狀元籤的優勢區。

Chris Paul Stephen Curry

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