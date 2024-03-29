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NBA／勇士格林因被驅逐向全隊道歉 驚訝火箭伊森奇怪言論

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)。 路透
格林(左)。 路透

勇士隊格林（Draymond Green）本季曾因揮拳風波遭無限期禁賽，他最近又重操舊業，昨天面對魔術一戰，因向裁判不停抱怨，開賽不到4分鐘就被驅逐，連當家球星柯瑞（Stephen Curry）都直搖頭。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時透露，格林半場休息時向全隊為此事道歉，格林也在自家節目談到被驅逐一事，他懊悔表示這件事不該發生，「我說的話的確足以被趕出場，我當下試圖朝板凳席走去，但轉身前就提前說出那些話。」

勇士目前西區第10，領先第11名的火箭只有1場，每場比賽都很關鍵，柯瑞也強調格林必須留在場上。火箭前鋒伊森（Tari Eason）因傷整季報銷，他昨天仍開直播喊話，「我知道你們不喜歡這些，勇士，出來打球！」

格林也回應伊森的言論，「我有點驚訝，他從1月1日後就沒打過比賽，當你喊：『來打一場比賽吧』，你卻無法上場，這會讓人覺得奇怪，但我尊重他。」

Draymond Green 勇士 火箭

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