NBA／遭老鷹墨瑞準絕殺 塞爾蒂克最後1擊還搞笑收場

老鷹後衛墨瑞今天在主場迎戰塞爾提克，靠著延長賽終了前0.1秒的準絕殺致敬偶像布萊恩，並率隊以123比122獲勝，握有最後1擊的綠衫軍則是在搞笑中收場。

亞特蘭大老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）全場攻下生涯新高的44分，包括延長賽終了前0.1秒的中距離跳投準絕殺，率領老鷹在4天內第2度擊敗聯盟龍頭波士頓塞爾提克。

DEJOUNTE MURRAY IS HIM AGAIN pic.twitter.com/Ghq5ar4kHO — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2024年3月29日

老鷹和塞爾提克4天前才剛交手過，那場比賽塞爾提克一度領先達30分，但最後遭到逆轉落敗。

墨瑞賽後接受轉播單位訪問時提到，「這是NBA對吧？他們是聯盟最佳的隊伍，但我們全場都打出很有競爭力的比賽。」

墨瑞全場出手44次投進18球，儘管命中率勉強突破4成，但單場出手44次已是NBA過去20年來的第8次、第3人。

從2002到2024年，NBA共出現過8次單場個人出手超過44次，其中已故球星布萊恩（Kobe Bryant）占了6次、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和今天的墨瑞各1次。

墨瑞說：「我仍然覺得自己打得很糟糕，我其實不想出手這麼多次，但我知道Kobe仍會為我感到驕傲。」27歲的墨瑞，過去曾多次表示布萊恩是他從小到大的偶像。

握有最後1擊的塞爾蒂克，在剩下0.1秒時由懷特（Derrick White）從邊線界外區發球，由於NBA規定要有完整的投籃動作出手至少需要0.3秒，因此懷特只能將球拋到籃框附近，讓隊友直接在空中點進拚逆轉。

沒想到懷特「太神準」，他從界外區往籃框附近發球，結果球直接應聲破網，依規定違例，球權換到老鷹手上才結束這場比賽。