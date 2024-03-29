快訊

寶林茶室案第2例死者！士檢證實體內「檢出米酵菌酸」

動機複雜？兒遭爆料涉黃…傳國防部長邱國正遞辭呈

MLB／水原一平曾帶球員去賭場！陽岱鋼認好交情、曝真面目

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／灰狼奪50勝後老闆卻反悔不賣了 A-Rod團隊聲明譴責

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼老闆泰勒反悔不賣球隊了，讓A-Rod團隊發聲明痛批。 美聯社
灰狼老闆泰勒反悔不賣球隊了，讓A-Rod團隊發聲明痛批。 美聯社

灰狼隊股權交易案在今天傳出生變，灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）在今天宣布，由於買家前紐約洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）未能履行某些合約期限，將不售出百分之40的股權給兩人，也不打算再另尋買家，這也讓A-Rod團隊發聲明痛批泰勒反悔的舉止。

已掌有灰狼與WNBA山貓隊百分之40股權的A-Rod與洛爾，原定將在本月完成另外百分之40股權的收購，正式成為這兩支球隊的經營者，儘管在日前傳出資金出現變化的狀況，但兩人隨即找到新的投資方，讓這筆交易原有機會在3月底就完成，不過在今天灰狼老闆泰勒卻發出聲明宣告交易破局。

泰勒在聲明中指出，由於A-Rod與洛爾未能遵守他們在2021年開始出售的過程中所簽下合約裡的部分期限與義務，他將不會再售出股權給兩人所屬團隊，等同於宣告A-Rod與洛爾將無法正式成為球團掌權者，且他也將不會再尋求新的買家，將繼續保有對於灰狼與山貓的經營權。

儘管泰勒在聲明中強調，仍希望與持有百分之40股權的A-Rod和洛爾保持合作關係，幫助球隊保有資源和競爭力，但A-Rod和洛爾顯然並不認同泰勒反悔出售股權的行為，並透過聲明批評泰勒這樣的作法完全是近視短利。

A-Rod和洛爾在聲明中指出，對於泰勒今天的公開聲明感到失望，尤其他們已經履行了自己的義務並擁有所有資金，只要等待聯盟批准程序完成後，就能完成對於球隊股權的收購，「泰勒的聲明是一次賣方反悔的不幸案例，這種行為是近視短利的，且對於在歷史性的成功賽季中的球隊和球迷造成破壞。」

而外界也認為，泰勒之所以會反悔，最主要的原因就在於近年NBA球隊的市值不斷攀升，尤其灰狼本賽季戰績一直居於西區前段班，甚至在昨天拿下近20年來首度的單季50勝，創下「後賈奈特（Kevin Garnett）時代」的新紀錄。

延伸閱讀

NBA／法國小跑車將來台！帕克4月訪寶島指導高中生

NBA／灰狼20年來首度單季50勝 戈貝爾：球季從4月中開始

NBA／湯普森關鍵外線失手 勇士慘遭灰狼逆轉西區第10危險

PLG／戰情告急連兩周換洋將 富邦勇士釋出賽爾登簽泰勒

相關新聞

NBA／老鷹墨瑞0.1秒致勝球氣走綠衫軍 出手44次受訪提KOBE

老鷹與塞爾蒂克上次交手，克服30分落後完成逆轉勝。今天兩隊再度交手殺進延長賽，老鷹球星墨瑞（Dejounte Murray）面對大鎖哈勒戴（Jrue Holiday）防守，命中致勝中距離跳投，終場以1

NBA／鵜鶘第二節打爆公鹿 安戴托昆波單節20分無力回天

鵜鶘今天主場迎戰東區第2的公鹿，半場打完就領先16分，儘管公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第三節狂攻20分，鵜鶘終場仍以107：100贏球，賽後依舊是西區第5，落後第4的快

NBA／本季只打5場被罵薪水小偷 湖人文森預計愚人節復出

文森（Gabe Vincent）休賽季離開熱火，以3年3300萬美元合約加盟湖人。沒想到他受傷勢所困，只打5場比賽，去年12月20日動膝蓋手術後缺席至今，被不少球迷指責是「薪水小偷」，如今他確定在4月

NBA／灰狼奪50勝後老闆卻反悔不賣了 A-Rod團隊聲明譴責

灰狼隊股權交易案在今天傳出生變，灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）在今天宣布，由於買家前紐約洋基隊球星「A-Rod」...

NBA／黃蜂連8年無緣季後賽 小鮑爾確定賽季報銷

黃蜂去年夏天開出5年2.6億美元頂薪合約，提前續約小鮑爾（LaMelo Ball），沒想到他本季因傷只打22場，黃蜂今天更宣布他剩餘賽季報銷。 小鮑爾2021-22賽季入選明星賽，去年因傷只打3

NBA／格林又脫序被趕出場 柯瑞：我們需要他

勇士隊正在為附加賽資格努力，明星前鋒格林昨卻又脫序，第一節進行不到4分鐘就連吞2次技術犯規被吹出場，讓隊友柯瑞直搖頭，所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。