NBA／鵜鶘第二節打爆公鹿 安戴托昆波單節20分無力回天

文森（Gabe Vincent）休賽季離開熱火，以3年3300萬美元合約加盟湖人。沒想到他受傷勢所困，只打5場比賽，去年12月20日動膝蓋手術後缺席至今，被不少球迷指責是「薪水小偷」，如今他確定在4月

2024-03-29 09:42