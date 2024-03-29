NBA／老鷹墨瑞0.1秒致勝球氣走綠衫軍 出手44次受訪提KOBE
老鷹與塞爾蒂克上次交手，克服30分落後完成逆轉勝。今天兩隊再度交手殺進延長賽，老鷹球星墨瑞（Dejounte Murray）面對大鎖哈勒戴（Jrue Holiday）防守，命中致勝中距離跳投，終場以123：122氣走塞爾蒂克。
第四節最後27秒，老鷹射手波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）外線命中，追平比數。塞爾蒂克最後一擊交給泰托姆（Jayson Tatum），他面對防守者高難度外線出手沒進。
延長賽戰況激烈，墨瑞徹底接管比賽，老鷹11分都是他一人拿下，包含最後的致勝中距離跳投，只留給塞爾蒂克0.1秒，這是他本季第3度投進致勝球。
墨瑞狂砍生涯新高44分，還有7助攻7籃板2抄截。波格丹維奇攻下24分7籃板，杭特（De'Andre Hunter）貢獻21分13籃板。塞爾蒂克方面，泰托姆得到31分13籃板6助攻，懷特（Derrick White）22分7籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）20分7籃板。
墨瑞全場出手44次，過去20年只有布萊恩（Kobe Bryant）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）出手超過這個數字，他受訪時也提到布萊恩，「我不想投這麼多球，但我知道KOBE會為我感到驕傲。」
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