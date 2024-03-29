NBA／黃蜂連8年無緣季後賽 小鮑爾確定賽季報銷

黃蜂去年夏天開出5年2.6億美元頂薪合約，提前續約小鮑爾（LaMelo Ball），沒想到他本季因傷只打22場，黃蜂今天更宣布他剩餘賽季報銷。

小鮑爾2021-22賽季入選明星賽，去年因傷只打36場，今年又遭遇右腳踝傷勢，1月27日起缺席至今。

黃蜂目前戰績18勝54敗，確定連8個賽季無緣季後賽，黃蜂球團也宣布小鮑爾關機，繼續為右腳踝傷勢復健。

小鮑爾本季只出賽22場，平均得到23.9分8.0助攻5.1籃板1.8抄截，三分球命中率35.5%。他的合約要到2028-29賽季才會到期。