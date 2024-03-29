NBA／本季只打5場被罵薪水小偷 湖人文森預計愚人節復出
文森（Gabe Vincent）休賽季離開熱火，以3年3300萬美元合約加盟湖人。沒想到他受傷勢所困，只打5場比賽，去年12月20日動膝蓋手術後缺席至今，被不少球迷指責是「薪水小偷」，如今他確定在4月1日對籃網的比賽復出。
湖人近期拉出一波5連勝，距西區第6的獨行俠只剩2.5場勝差。如今又傳出好消息，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，文森預計在湖人客場之旅加入球隊，將在4月1日對籃網的比賽上場。
文森本季只出賽5場，平均5.4分3.0助攻，三分球命中率僅11.8%，令許多湖人球迷失望，因為他上季效力熱火時，在季後賽大放異彩，出賽22場都是先發，平均得到12.7分3.5助攻，以37.8%命中率投進2.3顆三分球。
文森歸隊後預計帶給湖人更多外線威脅，值得一提的是，湖人本季外線命中率38%，排聯盟第7，3月份目前更以42.8%高居聯盟第1，打破過去湖人外線表現不佳的印象。
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